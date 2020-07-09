Hürriyet’ten toplu taşıma araçlarına şampiyonluk atkısı

Şampiyonluk coşkusunun tüm kente yayılması adına harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli'deki taksi ve toplu taşıma araçlarına özel yaptırılan "Gülümse İzmit Şampiyonuz" atkısını sürücülere hediye etti.

Kocaelispor sevgisiyle bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şampiyonluk coşkusunun şehrin tamamında yayılması adına çalışmalarını sürdürüyor. Fethiye Caddesi başta olmak üzere İzmit'in birçok bölgesini yeşil siyah bayraklarla süsleyen Başkan Hürriyet, üzerinde Kocaelispor ve İzmit Belediyesi amblemi olan atkılar yaptırdı. Kocaelispor'a olan tutkusu ile bilinen Başkan Hürriyet, şampiyonluk ilan edildikten sonra Kocaeli genelindeki araçlara asılması için yaptırılan özel şampiyonluk atkısını toplu taşıma araçlarının sürücülerine dağıttı.

"Gülümse İzmit Şampiyonuz" baskılı atkıları, İzmit ile sınırlı kalmayıp tüm şehir genelinde dağıtan İzmit Belediyesi ekipleri, öncelikli olarak toplu taşıma sürücülerine hediye etti. Kartepe Birlik Otobüs Minübüs Taşıyıcılar Kooperatifi, Eşme Otobüs Kooperatifi, S.S.6 Nolu Dolmuş & Taksiciler Kooperatifi, özel halk otobüsleri ile Kocaeli'de bulunan birçok ticari taksiye Kocaelispor'un şampiyonluk atkısı hediye edildi.

Atkıların dağıtımında bazı araçlardan gelen Kocaelispor marşı ile Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda şampiyonluk coşkusu yaşanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden taksiciler, "Başkanımızın Kocaelispor'a olan tutkusu, şehirde yıllar sonra tekrardan Kocaelispor rüzgarı esmesini sağladı. Fatma Başkan'a bu jestinden dolayı teşekkür ediyor, Kocaelispor sevdasından hiçbir zaman vazgeçmemesini diliyoruz" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA