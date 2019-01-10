HURSAD Hacı adaylarına İnternet üzerinden eğitim verecek

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, kesin kayıt sürecindeki hacı adaylarının hac ücretlerini geciktirmeden yatırması noktasında uyardı. Hazırladıkları eğitimlerle bu yıl ilk defa hacı adaylarının internet üzerinden eğitim alabileceklerini söyleyen Şahin, "Hacca gidene kadar özümseyerek internet ortamından eğitim alabilirler. Tamamen ücretsiz bir hizmet olacak. Hacı adaylarımız yarın saat 17.00 itibariyle para yatmazsa hac haklarını kaybedecekler" dedi.

Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla beklediği hac kura sonuçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği kura çekilişiyle açıklanmasının ardından hacı adaylarının kesin kayıt süreci devam ediyor. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin de 2 Ocak'ta başlayan ve hacı adayları için devam eden süreç ilgili bilgi verdi. Şahin, Türkiye çapında 2 milyon 330 bin vatandaşın hacca gitmeyi beklediğini belirtirken yalnızca 75 bin 500 vatandaşın ibadetini gerçekleştirme hakkı kazandığını ifade etti. Şahin, kuradan ismi çıkan vatandaşları yarın 17.00'a kadar hac ücretlerini yatırmaları noktasında uyardı. Şahin, Hac ve Umre öncesinde vatandaşların ibadetler hakkında doğru bilgilere sahip olabilmesi için bu yıl ilk defa HURSAD olarak internet üzerinden eğitim vereceklerini açıkladı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların cep telefonlarından da kullanabileceği ücretsiz uygulama ise kesin kayıt sürecinin bitmesiyle birlikte vatandaşların kullanımına açılacak. Kuradan ismi çıkan Hacı adaylarının kesin kayıt süreci 11 Ocak saat 17.00 itibariyle sona ererken boş kontenjanlar için başvurular 17 Ocak'ta başlayacak. Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlar 21 Ocak tarihine kadar kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek.

"Türkiye çapında 2 milyon 330 bin Hacca gitmeyi isteyen insanımız var"

Kurada ismi çıkmayan vatandaşların ek kontenjanlar için başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, "Türkiye çapında 2 milyon 330 bin Hacca gitmeyi isteyen insanımız var. Bunların sadece 75 bin 500 gibi bir rakamı Hacca gidebiliyor. Kurayı kıl payı kaçıran umudunu kaybetmesin. Onlar için 17 Ocak'ta yeniden bir kayıt süreci açılacak yine aynı şekilde internet üzerinden hac.gov.tr'den belgelerini alacaklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile gitmeyen isteyen Diyanet ile acentalarla yani bizleri tercih edenler de acenta belgesi aldıktan sonra kontenjan boşluğu olan bütün acentalara başvurup kayıtlarını yaptırabilirler. 17-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan yedek kayıtlardan sonra hala bir boşluk kalırsa yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı başka bir tarih açıklayarak yeniden kayıt alacak. Türkiye'den 75 bin 500 hacı adayı kesin kaydını yaptırana kadar bu süreç devam edecek" dedi.

"İlk defa kutsal topraklara gitme hayali kuran herkese dönük bir eğitim hizmetimiz var"

Hac ibadetinin önemine değinen ve vatandaşları bu ibadet öncesi bilgilendirmek adına ilk defa internet üzerinden eğitimler hazırladıklarını belirten Şahin, " İlk defa HURSAD olarak halkımıza, tüm Hacılara, Umre yolcularına kutsal topraklara gitme hayali kuran herkese dönük bir eğitim hizmetimiz var. Uhud'un ne demek olduğunu bilsinler Arafat'ın ruhunu anlasınlar, Kabe'yi bilsinler Peygamber Efendimizin mescidindeyken onun evindeymiş gibi şuurlu olsunlar insanımız samimi ama bilgi eksikliği varsa gidermek de sivil toplum örgütü olarak bizim görevimiz. Bu sene ilk defa böyle bir uygulama başlatacağız. Kayıtlar biter bitmez yayına sokacağız. Günlük, haftalık, aylık programlar şeklinde Hacca gidene kadar özümseyerek internet ortamından eğitim alabilirler. Tamamen ücretsiz bir hizmet olacak. Hacılara ve umrecilere ne yapsak bizim için azdır. Birinci haftadan 12'nci haftaya kadar bir paket sunacağız ama hacı adayımız istediği yerden istediği şekilde başlayabilir. Bunun mobil aplikasyonu da olacak. Kabe'de tavaf eden Hacı adayımız hacımız kulaklığını takıp rahatlıkla duaları ister Türkçe, ister Arapça okuyabilecek" ifadelerini kullandı.

"Yarın saat 17.00 itibariyle para yatmazsa hac haklarını kaybedecekler"

Hacı adaylarını ücretlerini ödemekte geç kalmamaları konusunda uyaran Şahin, "Türkiye'deki 75 bin hacı adayının 30 bin 314 kişisi Diyanet İşleri Başkanlığı dışında yani acentalarla hacca gidecekler. Kalan 45 bin kişisi Diyanet İşleri Başkanlığı ile hacca gidecek. Bugüne kadar kaydını yaptırmamış, ihmal etmiş, son dakikayı beklemiş hacı adaylarımız lütfen kayıtlarını yarına kadar yapsınlar. Hac bedellerini mutlaka ve mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan hesaplara yatırsınlar yarın saat 17.00 itibariyle para yatmazsa hac haklarını kaybedecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA