Hurufat ne demek, TDK'ya göre Hurufat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hurufat ne demek? Hurufat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hurufat kelimesi. Peki hurufat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hurufat nedir, hurufat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HURUFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hurufat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hurufat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hurufat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Harfler

- Basımda, baskı işinde kullanılan metal vb. bir maddeden yapılmış harf, rakam veya başka işaret kalıpları

- Dizgi işinde kullanılan harf türlerinin bütünü



HURUFAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hurufatı zengin bir basımevi.

