Kuzey Irak'ta terör saldırısından acı haber geldi. Peki Hüsamettin Gökçe kimdir? Nereli? | Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe şehit mi oldu? İşte ayrıntılar...

HÜSAMETTİN GÖKÇE KİMDİR? NERELİ?

Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasyalı'dır.

Kuzey Irak'ta meydana gelen terör saldırısında Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe şehit oldu.

Şehidin memleketi Amasya olduğu bildirildi.

Şehidin acı haberi baba ocağına bildirilirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

VETERİNER UZMAN ONBAŞI HÜSAMETTİN GÖKÇE ŞEHİT Mİ OLDU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada bugün bir askerimizin şehit olduğunu belirtti.

Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız 28 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"