Husein Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husein Balic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husein Balic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husein Balic 15 Şubat 1996 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Husein Balić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husein Balic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Husein Balic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Husein Balic'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Husein Balic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husein Balic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Husein Balic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husein Balic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FAL U15

1 Temmuz 2011 yılında FAL U16

1 Temmuz 2012 yılında FAL U18

1 Temmuz 2013 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2015 yılında SKN St. Pölten

1 Ocak 2020 yılında LASK

6 Şubat 2023 yılında SCR Altach

30 Haziran 2023 yılında LASK

Husein Balic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husein Balic şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Husein Balic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Vorwärts Steyr (04/2006-)

Avusturya takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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