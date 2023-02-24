Husein Music kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Music Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husein Music adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husein Music Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husein Music 24 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Husein Musić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husein Music Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Husein Music, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Husein Music'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Husein Music Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husein Music isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Husein Music Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husein Music futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Po­dri­nje

30 Temmuz 2019 yılında Zvijezda G.

13 Temmuz 2020 yılında OFK Gradina

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Husein Music Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husein Music şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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