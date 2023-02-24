Husein Poturalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Poturalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husein Poturalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husein Poturalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husein Poturalic 29 Haziran 1996 tarihinde Gračanica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Husein Poturalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husein Poturalic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balkan Scout yapmaktadır. Husein Poturalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Husein Poturalic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Husein Poturalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husein Poturalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Husein Poturalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husein Poturalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Br. Gracanica

23 Ocak 2018 yılında Simin Han

13 Şubat 2019 yılında HNK Orasje

10 Haziran 2019 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

10 Şubat 2020 yılında Br. Gracanica

12 Ağustos 2022 yılında Simm-Bau

Husein Poturalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husein Poturalic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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