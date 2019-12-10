Ekonomide çok zorlu bir sürecin geride kaldığını belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ekonomik saldırıları boşa çıkardık" dedi.

AK Parti Aksaray İl Bakanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin tüm saldırıları boşa çıkardığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık" dedi.

Ekonomideki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Altınsoy, Türkiye olarak son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, ekonominin potansiyelini ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek, Türkiye'nin potansiyelini kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız" dedi.

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Altınsoy, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için felaket senaryosu çizenler vardı. "Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak" diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.95 oranında pozitif büyüme kaydetti. 2020'de yüzde 5 büyüme hedefini de yakalayacağız. Önümüze çıkarılan tüm engellere ve oyunlara rağmen Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması engellenemeyecektir. Allah'ın izniyle daha da başarılı bir geleceğe emin adımlarla ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA