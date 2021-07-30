Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'tan acı haber geldi. Bu kapsamda Hüseyin Avni Coş kimdir? Nereli? | Hüseyin Avni Coş neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR? NERELİ?

Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu

1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi. 1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır.

Hüseyin Avni Coş ilk eşi Sıdıka Zeynep'ten 2006 yılından ayrıldı. İlk evliliğinden iki kız çocuk babasıdır. 2009 yılında kendisinden bankacı Aylin Özer ile 2. evliliğini yaptı. 2010 yılının Eylül ayında bir kız çocuğu daha oldu.

Hüseyin Avni Coş 30 Temmuz Cuma günü kalp krizi nedeniylr hayata gözlerini yumdu.

HÜSEYİN AVNİ COŞ NEDEN ÖLDÜ?

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği yapan Hüseyin Avni Coş, evine gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Coş, hayatını kaybetti.

2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.Ü

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.