Hüseyin Avni Sipahi, Ahmet Davutoğlu hakkında Sakarya'da yaptığı konuşma sebebiyle "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Haberin duyulmasının ardından Sipahi internette araştırılmaya başlandı. Hüseyin Avni Sipahi birçok kişi için merak konusu oldu. Peki Hüseyin Avni Sipahi kimdir? Ayruntılar haberimizde.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMDİR?

Hüseyin Avni Sipahi, 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Çekmeköy, Taşdelen Belde Belediye başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak seçime girdi ve az bir farkla kaybetti. Daha sonra CHP'den belediye meclis üyesi olan Sipahi, 17-25 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınınca partide büyük kriz çıktı. Sipahi, CHP'den istifa ederek bağımsız kaldı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediyesi'ni yönelik operasyonda da hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Sipahi, daha sonra İBB ve Beşiktaş Belediyesi bağımsız meclis üyeliğinden istifa etmişti.