Sosyal medyada Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın'a ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan paylaşımlar sonrası Hüseyin Aydın merak konusu oldu. Peki Hüseyin Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı etti? İşte ayrıntılar..

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

HÜSEYİN AYDIN İSTİFA MI ETTİ?

Bloomberg'de yer alan habere göre Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 26 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan genel kurul toplantısında görevi bıraktığını açıklayacak.

Hüseyin Aydın'ın geleceğiyle ilgili kararın Cuma günkü hissedarlar toplantısında verileceği belirtiliyor.

Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, istifa ettikten sonra vazgeçmesi gereken bir pozisyon olan Türkiye Bankalar Birliği'nin de başkanlığını yürütüyor.