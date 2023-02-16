Huseyin Biber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Biber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Huseyin Biber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Huseyin Biber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Huseyin Biber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Biber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Biber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Biber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Biber 25 Mart 2003 tarihinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Biber Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Biber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Biber'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Biberboyu ve yaşı kaç

Huseyin Biber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Biber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Huseyin Biber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Biber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Konyaspor U19

21 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor U19

Huseyin Biber kimdir

Huseyin Biber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Biber şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Huseyin Biber nereli

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