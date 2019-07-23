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Hüseyin Bulut, Göztepe’de

Göztepe, Borussia Dortmund altyapısından yetişen Hüseyin Bulut ile anlaştı.

Hüseyin Bulut, Göztepe’de

Göztepe, Borussia Dortmund altyapısından yetişen Hüseyin Bulut ile anlaştı.

Göztepe, 1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz" denildi.

Hüseyin Bulut, Göztepe'nin Afyon kampına dahil oldu.

Kaynak: İHA

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