Hüseyin Bulut, Göztepe’de

Göztepe, Borussia Dortmund altyapısından yetişen Hüseyin Bulut ile anlaştı.

Göztepe, 1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz" denildi.

Hüseyin Bulut, Göztepe'nin Afyon kampına dahil oldu.

Kaynak: İHA