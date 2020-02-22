Hüseyin Çimşir: Bizim bir hedefimiz ve hayalimiz var

"Psikolojik olarak geriye yaslandık"

"Bizim burada Beşiktaş'tan daha fazla direnç göstermemiz gerekiyordu"

"Sörloth'un opsiyonu bizde, aceleye gerek yok"

"Mikel'ın yerine görev verdiğimiz isimler elinden geleni yaptı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim bir hayalimiz var, sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncuların inancı var. Sezon sonunda ne olur onu görmek lazım. Bizim hedefimiz ve hayalimiz var. Mücadelemizi veriyoruz" dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikasında ciddi baskı yediklerini söyleyen Hüseyin Çimşir, "Beşiktaş ligde özellikle bu zamana kadar topa en fazla sahip olan ikinci takım. Bunu biliyorduk. Geneline bakıldığında bizim planımız bu değildi. Top kayıpları yaptık. Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk. Özellikle top bizdeyken ileri taşıma ile alakalı problemler yaşadık. İkinci yarının başıyla 45-60 arası ciddi baskı yedik. Değişikliklerle oyuna ortak olduk ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle 1 puanı kurtardık" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK GERİYE YASLANDIK"

Psikolojik olarak geriye yaslanma olduğunu ifade eden Hüseyin Çimşir, "Skorun verdiği geri yaslanma olabilir. Değiştirdiğimiz formatlarla kenarlardan gelmeyi planladık. Kenardan ziyade merkezde çok boşluklar oldu. Pozisyon değişiklikleriyle bunu azaltmaya çalıştık ama bunda çok başarılı olamadık. 2-1 öne geçince Beşiktaş da yaslandı. Bazen psikolojik olarak geri yaslanma oluyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM BURADA BEŞİKTAŞ'TAN DAHA FAZLA DİRENÇ GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

İlerleyen haftalarda takımın temposunun artacağını belirten genç teknik adam, "Sivas maçında 65 dakika çok iyi tempo yaptığımızı düşünüyorum. Bu tempo düşüklüğü değil ama oyuncuların skorun verdiği avantajla kendilerini geri çekme olarak değerlendiriyorum. Biz oynamaya çalışan bir takımız. İyi bir oyuncu yapımız var. Maçların hikayeleri değişik oluyor. Taraftar baskısı son şans olması. Beşiktaş, Başakşehir maçında da oyununu oynamaya çalıştı. Bizim burada Beşiktaş'a daha fazla direnç göstermemiz gerekiyordu. Bizim takımın bundan sonra da temposunu arttıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SORLOTH'UN OPSİYONU BİZDE, ACELEYE GEREK YOK"

Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'un satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu vurgulayan Hüseyin Çimşir, "Beşiktaş karşısında iki gol atan Sörloth'un bonservisini almak için erken bir girişimde bulunup bulunmayacaklarıyla alakalı Çimşir, "O konuyla ilgili bir yılı daha var oyuncunun. Aceleye gerek yok. Opsiyon zaten bize ait. Tabii kulüp politikası ama şu an için öyle bir düşünce yok. Sonuna kadar beklemek var" diye konuştu.

"BİZİM BİR HEDEFİMİZ VE HAYALİMİZ VAR"

Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali hakkında da konuşan Çimşir, "Bunu konuşuyoruz. Kendim de dile getirdim, oyuncular da. Bizim bir hayalimiz var, sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncuların inancı var. Sezon sonunda ne olur onu görmek lazım. Bizim hedefimiz ve hayalimiz var. Mücadelemizi veriyoruz" dedi.

"MIKEL'IN YERİNE GÖREV VERDİĞİMİZ İSİMLER ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Mikel'in yokluğunda görev verdiği isimlerin elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Çimşir, "Sosa, Ndiaye ve Doğan Erdoğan üçlüsünün Beşiktaş orta sahası karşısında etkisiz kalıp kalmadığıyla ilgili Hüseyin Çimşir, "Mikel önemli oyuncu. Ama onun yerine görev verdiğimiz arkadaşların elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben mücadele anlamında özellikle iyi oynandığını düşünüyorum. Sadece orta saha olarak değil. Orta sahada bazen paylaşım sıkıntıları yaşadık. Sadece 3 oyuncuya bağlamak çok doğru değil" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

Kaynak: DHA