Huseyin Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Civelek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Civelek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Civelek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Civelek 9 Şubat 1990 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Civelek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Civelek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Huseyin Civelek'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Civelek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Civelek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Huseyin Civelek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Civelek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2015 yılında Tire 1922 Spor

1 Temmuz 2016 yılında Denizli Futbol A

13 Ocak 2017 yılında TM Kırıkkalespor

16 Ağu 2017 yılında Nevşehir Gençlik

21 Eylül 2018 yılında Zaferspor

21 Ağu 2019 yılında Yenişehir Bld

21 Mayıs 2021 yılında Gemlik Vefa

1 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

Huseyin Civelek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Civelek şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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