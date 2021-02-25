24 Şubat Çarşamba akşamı yapılan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 7. olağan kongresinde Osman Nuri Kabaktepe, Hüseyin Ekşi’ye görev tebliğinde bulundu. Peki Hüseyin Ekşi kimdir? İşte detaylar...

HÜSEYİN EKŞİ KİMDİR?

2004 yılında AK Parti Pendik ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği, mali ve idari işler birim başkanlığı yaptı.

2009 yılında üniversiteye başlamasından dolayı siyasete bir süre ara vererek, İstanbul gençlik kollarında üniversiteler ve dış ilişkiler komisyonlarında görev aldı. Üniversite hayatının bitmesi akabinde 2015 yılında Pendik ana kademe ilçe yönetiminde görev alarak 3 yıl boyunca sivil toplum ve halkla ilişkiler birim başkanlığı görevini icra etti.

2018 yılında yapılan kongrede seçim işleri birim başkanı olarak görev tebliğinde bulunuldu. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

2012 yılında kurmuş olduğu Sina OSGB firmasında ticari faaliyetlerine devam etmektedir.