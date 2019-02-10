Hüseyin Eroğlu: “Daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz”

Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Denizlispor karşılaşmasına kazanmak için çıktıklarını ancak olmayacak bir pozisyonda gol yiyerek kaybettiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte İstatistiklerimizi arttırarak, özellikle sistem oyunumuzun üzerine daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 1-0 yenilen Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşma sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Yaptıkları pas hatalarının rakibin üzerlerine gelmelerine neden olduğunu aktaran Eroğlu, "Denizlispor lider bir takım, biz de kazandıkça yukarı doğru tırmanan bir takımız. Bugün kazansak ilk 2 içine girmemizi arttıracak bir maçtı. Zemin güzel, stat atmosferi güzel, taraftar da çok coşkuluydu. Maça bir türlü iyi başlayamadık, oyun rakibin istediği doyun tarzına döndü. Bizim yaptığımız pas hataları, rakibin hızlı hücumlarla kalemize gelmesine neden oldu. Girdikleri pozisyonlar var, direkten dönen top ile bir tane de duran top vardı. Bunlar tabi ki bizim bireysel hatalarımızdan kaynaklanan pozisyonlardı. 2. yarı oyunu dengeledik, sonrasında üretmeye ve topa daha çok sahip olmaya başladık. Belki hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik" dedi.

"Sistem oyunumuzun üzerine çalışacağız"

Bundan sonraki süreçte yukarılara tırmanmak için daha çok çalışacakları belirten Eroğlu, "1-0 olduktan sonra bütün Denizlisporlu futbolcular hepsi sakatlandı bir anda. Oyun belki çok durdu ama hakemi tebrik ederim burada, 6 ve 8 dakika oyunu uzattı. Çünkü ülkemizde gol attıktan sonra herkes sakatlanıyor,özellikle kimin ihtiyacı varsa. Bugün de öyle oldu, Süleyman hocayı tebrik ederim. 6 çok gibi görünüyor, 8 dakika oynattı bu anlamda. Biz kazanmak için oynayan taraftık, olmadı. Son bölümde beraberlik fırsatları gelse de bunu değerlendiremedik. Bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar dilerim. Biz de kendi istatistiklerimizi arttırarak, özellikle sistem oyunumuzun üzerine daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA