TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Akhisarspor'un eski başkanlarından Hüseyin Eryüksel'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki Hüseyin Eryüksel kimdir? Nereli? | Akhisarspor eski Başkanı Hüseyin Eryüksel neden öldü? İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN ERYÜKSEL KİMDRİR?

Hüseyin Eryüksel 2 Haziran 1960 yılında Akhisar'da dünyaya geldi.

1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Eryüksel, ilköğretimini Misak-ı Milli İlköğretim Okulu'nda liseyi ise Akhisar Lisesi'nde tamamladı.

Lise eğitiminin ardından Akdeniz Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu.

Eryüksel 19 Haziran 2009-2019 yılları arası Akhisar Belediyespor'un başkanlığını yürütmüş, 2019-2021 yılları arasında ise kulübün as başkanı olarak görev yapmıştır.

Türk iş insanı ve inşaat mühendisi Eryüksel, 2009 yılında üstlendiği Akhisar Belediyespor başkanlığı görevini 2019 yılında kulüpte as başkan görevinde bulunan Fatih Karabulut'a bırakarak as başkanlık görevine geldi. 2021 yılına kadar görevine devam etti.

Hüseyin Eryüksel, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde Akhisar ilçesinin belediye başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı oldu ancak seçilemedi.

AKHİSARSPOR ESKİ BAŞKANI HÜSEYİN ERYÜKSEL NEDEN ÖLDÜ?

19 Temmuz 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizine bağlı geçirdiği trafik kazası sonucu 61 yaşında öldü.