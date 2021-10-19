Süper Lig'in bir diğer deneyimli hakemlerinden birisi olan Hüseyin Göçek, ülkemizdeki futbolseverlerin dikkatini çeken ve en çok merak edilen hakemlerin arasında bulunuyor. TFF'nin üst klasman hakemlerinden biri olan Hüseyin Göçek bugüne kadar birçok önemli müsabakada düdük çaldı. Peki, Hüseyin Göçek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hüseyin Göçek hangi takımlı? İşte o soruların cevapları...

HÜSEYİN GÖÇEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Göçek 30 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sporla ilk buluşmasını futbol ile yaşayan Hüseyin Göçek, Leventspor altyapısında futbola başladı. Beşiktaş Spor Kulübü'nün altyapısında futbola devam eden Göçek, o dönemlerde yaşıtlarına oranla boyunun çok uzun olmasından dolayı, Ortaköy'deki Gaziosmanpaşa ortaokulunda okul takımında basketbol oynamaya başladı.

Daha sonra basketbol hayatına Galatasaray Spor Kulübü yıldız ve genç takımlarında devam etti. Liseyi bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği fakültesini kazanan Göçek, üniversitede okurken de Ülkerspor'un genç takımlarında basketbol oynadı. Ülkerspor'dan sonrada basketbola sırasıyla Kurtuluşspor ve Tekelspor A takımlarında devam eden Göçek, ailesinin istediği üzerine futbol hakemliği kursuna yazıldı.

1996 senesinde, Ahmet Erdoğan'ın açtığı kursta iki haftalık eğitim alan ve kursu tamamlayan Hüseyin Göçek, daha önce basketbol ve futbol oynamasından dolayı atletik sınavında çok iyi bir derece elde etti. Hakem olmayı başaran Göçek 1999-2000 senesinde (11 aylık) dil eğitimi için gittiği Sussex bölgesinde hakemlik üzerine pratik yapma fırsatı elde etti. Bölgesel liglerde 50'ye yakın maç yöneten Göçek,

UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

HÜSEYİN GÖÇEK HANGİ TAKIMLI?

Hüseyin Göçek'in takımının, diğer hakemlerin aksine daha net olarak anlaşıldığı iddia edilmektedir. Daha önce yıllarca Galatasaray kulübüne hizmet eden Göçek'in o dönemden bu yana Galatasaray'ı desteklediği düşünülmektedir. Hakemlik kariyerine başladıktan sonra tarafsız olmaya çalışsa da sosyal medyada yazılanlara göre Hüseyin Göçek'in Galatasaray'ı desteklemeye devam ediyor.