Hüseyin Hazırlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaziantep İl Müftüsü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

HÜSEYİN HAZIRLAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ KİMDİR?

1975 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1990 yılında hafızlığını bitirdi. 1996'da Dörtyol İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1997’de İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Lisans eğitimini, 2004 yılında da yine aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimini bitirdi ve Konya Ilgın' da Vaizlik görevine başladı. 2005-2008 yılları arasında Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesinde, 2008-2012 yılları arasında Hatay İli Belen İlçesinde Müftülük görevlerinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Gaziantep İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Buradaki görevi esnasında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutman olarak görev aldı ve Kur’an-ı Kerim derslerine girdi.

2015-2017 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

1992 yılında İmam Hatip Liseleri Arası hafızlık Yarışması Türkiye Finaline katıldı. 1999 yılında Suudi Arabistan 2000 yılında da Ürdün' de düzenlenen uluslararası hafızlık yarışmalarında ülkemizi temsil etmiştir.

2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı.

2017 yılında Kütahya İl Müftüsü olarak atandı. 3 yıl görev yaptıktan sonra 9 Mayıs 2020 tarihli 31122 Sayı ve 2020/197 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Dr. Hüseyin HAZIRLAR 02.06.2020 tarihinde Kütahya da ki görevinden ayrılarak 05.06.2020 tarihinde Gaziantep İl Müftülüğün de ki görevine başlamıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.