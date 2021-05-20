Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olan Hüseyin Kağıt'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Haberimizde Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıları nelerdir? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1982 Ankara doğumlu Hüseyin Kağıt 39 yaşındadır. İlköğretimini Ankara Sincan'da bitirmiştir. Babası aslen Trabzonlu annesi Haymanalıdır. Kağıt henüz 10 yaşındayken babası hayata veda etmiştir. İlkokulun ardından ekonomik yönden sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Kağıt, Çıraklık okuluna gidip orada 3 yıl boyunca eğitim almıştı. Bu esnada müziğe duyduğu ilgi nedeniyle, çevresindekiler Kağıt'a bir saz hediye etmiştir.

2012 yılında Özkan Özcan’la seslendirdiği “Hayatı Tesbih Yapmışım” şarkısıyla Kağıt, müzik dünyası tarafından tanınan bir isim haline geldi. Söz konusu şarkı sosyal medyada 4 ay gibi oldukça kısa bşr sürede 4.5 milyon tıklama aldı. Ankara oyun havaları türküleri seslendiren Hüseyin Kağıt'ın 200'den fazla şarkısı vardır. Kağıt, ünlü olmasının ardından radyo ve televizyon , reklam seslendirmesi, film ve dizi müziği, klip ve gazino gibi bir çok projede yer almıştır.

EŞİ KİM?

Hüseyin Kağıt, Meltem Kağıt ile evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞARKILARI NELERDİR?

Hüseyin Kağıt'ın seslendirdiği şarkıların bazıları şunlardır:

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012

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