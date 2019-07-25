Hüseyin Keskin kimdir? DHMİ Yeni Genel Müdürü kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilen soruları araştırdık. İşte merak edilenler...

25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre; "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşlanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Keskin atanmıştır" denildi

DHMİ YENİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 yılında Havacılık sektöründe birbirinden önemli projelere imza atan Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Türk Hava Yolları’nda Yer İşletme Başkanı olarak çalışan ve Türkiye’nin en büyük yer işletme şirketi TGS’de Kurucu Genel Müdürlük yapan Keskin, İGA Havalimanına atanmadan önce sırası ile; TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreteri, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu’nun Havacılık ve Yer İşletmeden sorumlu danışmanlığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Keskin, TAV’ın yapımını gerçekleştirdiği Medine Havalimanı projesinde yönetim adına görev yaparak, havalimanı işletmesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

25 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de bazı kurumlara ilişkin atama kararları yayınlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin atandı.

DHMİ NEDİR?

Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.



Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Tesebbüsü olarak sürdürmektedir.​

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur(KİK).

Kuruluşun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konuları ise;

Sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır.

Üstlenmiş olduğu görevlerini Uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarına göre yapmak zorunluluğunda olan DHMİ Genel Müdürlüğü bu doğrultuda;​​

Uluslararası hava ulaşımında can ve mal emniyetini sağlamak ve düzenli ekonomik çalışma ve gelişmeyi temin maksadıyla yürürlüğe konulan Sivil Havacılık Anlaşmasına göre kurulan "Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO-International Civil Aviation Organization)`nın üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı(EUROCONTROL)", Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI-Airports Council International) başta olmak üzere ilgili Uluslararası kuruluşların da üyesi bulunmaktadır.

DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle, Uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli artış gerçekleşmiştir.​