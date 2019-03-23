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  3. Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 0 - 1 Elaziz Belediyespor / Maç Özeti

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 0 - 1 Elaziz Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Elaziz Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 0 - 1 Elaziz Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Elaziz Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ve Elaziz Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 28. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor sahasında Elaziz Belediyespor ile 23.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor - Elaziz Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.03.2019 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPORHüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ELAZİZ BELEDİYESPORElaziz Belediyespor

Elaziz Belediyespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor27148543285015
2Esenler Erokspor271211442244718
3Kızılcabölükspor27128751314420
4Çatalcaspor2812883131440
5Altındağ Belediyespor271110632224310
6Yeni Orduspor27126946284218
7Karşıyaka27101072828400
8Van BBSK27912634243910
9Düzcespor27107102827371
10Osmaniyespor FK279992929360
11Pazarspor27999273036-3
12Ofspor279810283035-2
13Sultanbeyli Belediyespor279810273035-3
14Elaziz Belediyespor288119263835-12
15Alibeyköyspor277713283828-10
16Adıyaman 1954 SK276912274027-13
17Kemerspor 2003277515234126-18
18Bergama Belediyespor272619205112-31

Fikstür

23.03.2019Çatalcaspor0-1Elaziz Belediyespor
24.03.2019Altındağ Belediyespor Kırşehir Belediyespor
24.03.2019Pazarspor Anadolu Bağcılar SK
24.03.2019Osmaniyespor FK Alibeyköy
24.03.2019Yeni Orduspor Sultanbeyli Belediyespor
24.03.2019Adıyaman 1954 SK Düzcespor
24.03.2019Bergama Belediyespor Van BBSK
24.03.2019Kızılcabölükspor Erokspor
24.03.2019Ofspor Kemerspor 2003
24.03.2019Yeni Altındağ Bld. Kırşehir Belediyespor

 

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