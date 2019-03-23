Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 0 - 1 Elaziz Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Elaziz Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ve Elaziz Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 28. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor sahasında Elaziz Belediyespor ile 23.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor - Elaziz Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.03.2019 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Elaziz Belediyespor

Elaziz Belediyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 27 14 8 5 43 28 50 15 2 Esenler Erokspor 27 12 11 4 42 24 47 18 3 Kızılcabölükspor 27 12 8 7 51 31 44 20 4 Çatalcaspor 28 12 8 8 31 31 44 0 5 Altındağ Belediyespor 27 11 10 6 32 22 43 10 6 Yeni Orduspor 27 12 6 9 46 28 42 18 7 Karşıyaka 27 10 10 7 28 28 40 0 8 Van BBSK 27 9 12 6 34 24 39 10 9 Düzcespor 27 10 7 10 28 27 37 1 10 Osmaniyespor FK 27 9 9 9 29 29 36 0 11 Pazarspor 27 9 9 9 27 30 36 -3 12 Ofspor 27 9 8 10 28 30 35 -2 13 Sultanbeyli Belediyespor 27 9 8 10 27 30 35 -3 14 Elaziz Belediyespor 28 8 11 9 26 38 35 -12 15 Alibeyköyspor 27 7 7 13 28 38 28 -10 16 Adıyaman 1954 SK 27 6 9 12 27 40 27 -13 17 Kemerspor 2003 27 7 5 15 23 41 26 -18 18 Bergama Belediyespor 27 2 6 19 20 51 12 -31

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