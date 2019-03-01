Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 1 - 0 Bergama Belediyespor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bergama Belediyespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|23
|12
|6
|5
|37
|26
|42
|11
|2
|Esenler Erokspor
|23
|10
|10
|3
|38
|23
|40
|15
|3
|Altındağ Belediyespor
|23
|10
|9
|4
|28
|18
|39
|10
|4
|Kızılcabölükspor
|23
|10
|8
|5
|48
|28
|38
|20
|5
|Çatalcaspor
|23
|10
|7
|6
|28
|27
|37
|1
|6
|Düzcespor
|23
|10
|6
|7
|26
|20
|36
|6
|7
|Van BBSK
|23
|8
|11
|4
|30
|20
|35
|10
|8
|Sultanbeyli Belediyespor
|23
|8
|8
|7
|25
|25
|32
|0
|9
|Osmaniyespor FK
|23
|8
|7
|8
|27
|26
|31
|1
|10
|Yeni Orduspor
|23
|8
|6
|9
|34
|27
|30
|7
|11
|Karşıyaka
|23
|7
|9
|7
|25
|28
|30
|-3
|12
|Ofspor
|23
|7
|8
|8
|23
|26
|29
|-3
|13
|Elaziz Belediyespor
|23
|6
|10
|7
|20
|33
|28
|-13
|14
|Pazarspor
|23
|6
|8
|9
|23
|29
|26
|-6
|15
|Alibeyköyspor
|23
|6
|6
|11
|26
|32
|24
|-6
|16
|Adıyaman 1954 SK
|23
|5
|8
|10
|23
|35
|23
|-12
|17
|Kemerspor 2003
|23
|5
|5
|13
|19
|37
|20
|-18
|18
|Bergama Belediyespor
|23
|2
|6
|15
|19
|39
|12
|-20
Fikstür
|23.02.2019
|Sultanbeyli Belediyespor
|1-0
|Osmaniyespor FK
|24.02.2019
|Elaziz Belediyespor
|0-3
|Kızılcabölükspor
|24.02.2019
|Van BBSK
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|24.02.2019
|Çatalcaspor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|24.02.2019
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Ofspor
|24.02.2019
|Yeni Orduspor
|2-3
|Pazarspor
|24.02.2019
|Kemerspor 2003
|0-1
|Erokspor
|24.02.2019
|Karşıyaka
|2-0
|Kırşehir Belediyespor
|24.02.2019
|Düzcespor
|1-0
|Alibeyköy
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