Huseyin Koseoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Koseoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Koseoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Koseoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Koseoglu 10 Mayıs 2005 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Köseoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Koseoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Koseoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Huseyin Koseoglu'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Koseoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hsyn1ksgl/

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Huseyin Koseoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Koseoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Huseyin Koseoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Koseoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

Huseyin Koseoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Koseoglu şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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