Huseyin Mert Uyaniker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Mert Uyaniker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Huseyin Mert Uyaniker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Huseyin Mert Uyaniker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Huseyin Mert Uyaniker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Mert Uyaniker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Mert Uyaniker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Mert Uyaniker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Mert Uyaniker 19 Mayıs 2000 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Mert Uyanıker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Mert Uyaniker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Mert Uyaniker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Mert Uyaniker'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Mert Uyanikerboyu ve yaşı kaç

Huseyin Mert Uyaniker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Mert Uyaniker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Huseyin Mert Uyaniker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Mert Uyaniker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Konyaspor U19

1 Ocak 2019 yılında Konyaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Konyaspor U19

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

15 Ocak 2020 yılında Konyaspor U19

3 Ağu 2020 yılında 1922 Konya

1 Temmuz 2022 yılında Konyaspor

1 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor

Huseyin Mert Uyaniker kimdir

Huseyin Mert Uyaniker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Mert Uyaniker şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Huseyin Mert Uyaniker nereli

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