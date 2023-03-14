Hüseyin Özmen Milletvekili Aday Adayı başvurusunu gerçekleştirdi

AK Parti'de aday adaylık süreçleri 13 Mart itibariyle resmen başladı. Bu kapsamda Pendik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Özmen, İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

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Hüseyin Özmen Milletvekili Aday Adayı başvurusunu gerçekleştirdi

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için AK Parti'de aday adaylık süreçleri 13 Mart itibariyle başladı. Son başvurular ise 16 Mart'a kadar yapılabilecek.

Bu kapsamda başvuruların başlamasıyla siyaset arenasında isimler netleşmeye başladı.

Hüseyin Özmen Aday Adayı Oldu

Pendik Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Hüseyin Özmen İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan isim oldu.

Adaylık müracaatı sonrası Bölge Gündem Haber merkezini ziyaret eden Hüseyin Özmen, Bölge Gündem Haber yönetim kurulu başkanı İbrahim Şahin ile görüştü.

AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, halen Pendik Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüten Hüseyin Özmen, bir çok önemli STK'da da yöneticilik yapıyor.

Hüseyin Özmen, bilgi birikimi, halkla ilişkiler noktasındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Mütevazi bir kişiliğe sahip olan Milletvekili Aday Adayı Özmen,

" Hayırlısıyla bir yola çıktık. Rabb'im utandırmasın. Bu kutlu davaya hizmet noktasında, sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmak noktasında arzumuz vardır. Çevremizin isteği ve arzusuyla bir adım atmış bulunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

HÜSEYİN ÖZMEN KİMDİR:

PARTİSİ VE UNVANI : AK Parti / Belediye Meclis Üyesi

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Adana / 1965

ÖĞRENİMİ VE MESLEĞİ : Lisans / Mali Müşavir

Hüseyin Özmen Özgeçmişi

1965 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğe başladı. Doğu Mahallesi’nde Mali Müşavirlik-Bağımsız Denetçilik Ofisi bulunmaktadır. Yeni Mahalle Teşkilatı Seçim İşleri Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arası AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı Ekonomiden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir.

2015 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi Belgesini aldı. Büyük Birlik Partisi Pendik Kurucu Yönetim Kuruluğu Üyeliği, Milli Gençlik Vakfı Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, ESDER Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Mali Müşavirler v Muhasebeciler Derneği’nde (İSMMMD – Meslekte Birlik) uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği, Zümrüt Vakfı Denetim Kurulu – Pendik Belediyesi Meclis Üyeliği, Belediye Denetim ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Tarifeler Komisyonu Başkanlığı, Belediye Encümen üyeliği, Pendik Spor Yönetim Kurulu üyeliği, Pendik Belediyesi Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

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