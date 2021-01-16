Hüseyin Turan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Şarkıcı Hüseyin Turan hayatı

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden, eğlenceli şarkılarıyla coşturup kadife sesiyle zaman zaman hüzünlendiren Hüseyin Turan'ın hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Hüseyin Turan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Erzincan‘ın Tercan‘a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşincisi olarak dünyaya gelen 53 yaşındaki Hüseyin Turan, ilkokul ikinci sınıfa kadar yaşamını burada sürdürdü. Ardından ailesiyle birlikte İzmir‘e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına da ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı.

Ege Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi‘yle birlikte katıldığı Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışmaları’nda üç Türkiye Birinciliği ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü‘yle birlikte katıldığı, Polonya’nın Zakopane kentinde düzenlenen yarışmada da Dünya Birinciliği elde etti.

ŞARKICI HÜSEYİN TURAN HAYATI

1985‘te Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü’ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar’ını kazandı. Müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi. Konservatuardan önce düğünlerde çalan bir grubun solisti olan Turan, konservatuar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin‘i kurdu; Grubun 1995 yılında Barış Müzik‘ten yayınlanan “Türkü’den Sevgiye” ve 1996 yılında Duygu Müzik‘ten yayınlanan “Doğaçlama Yürek” albümlerinde tar, bağlama ve solist olarak yer aldı. Daha sonra gruptan ayrıldı ve 1996 yılında İstanbul‘a taşındı.

1997‘de ilk solo albümü Hüseyin Turan‘ı, 2000 yılında ikinci albümü Aklıma Düştü Gözlerin’i Bay Müzik’ten yayınladı. Bu albümlerin ardından 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 yılında Adı Karanfil, 2010 yılında Leyla Nefesi albümlerini Seyhan Müzik etiketiyle yayınlayan sanatçının 2012 yılında yayınlanan albümü “Dolu” 2014’de yayınlanan albümü “Süveyda” 2016 yılında yayınlanan 20. Yıl Özel Albümü “Ki” ve 2017 yılında yayınlanan, deyişlerden oluşan “YAAli / Ehl-i Deyişler” albümünü kendi kurduğu firması Doğaç Müzik etiketiyle yayınlandı.

2010 yılında Trt Müzik kanalında, canlı yayında konuklarını ağırladığı, canlı performansların yer aldığı Karanfil adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılında Trt Türk kanalında, repertuarı izleyicilerin belirlediği Dilek Ağacı adlı programını Emel Taşçıoğlu ile birlikte hazırlayıp sundu.

Onur Ünlü‘nün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2014 yapımı, polisiye komedi türünde sinema filmi İtirazım Var’da küçük bir rol aldı, ayrıca filmde Eşrefoğlu Al Haberi ve Ah Bana Bana adlı türküleri seslendirdi.

2015 yılında Karnaval Medya Grubu bünyesindeki Halk Müziği radyosu Gönül‘de, usta yorumcuların konuk olarak ağırlandığı ve canlı performansların yer aldığı “Hüseyin Turan ile Gönülden” adlı programını Çetin Erker ile birlikte hazırlayıp sundu.

Evli ve Leyla İzmir adında bir kız çocuğu babasıdır.

ALBÜMLERİ

2018

Türe

Doğaç Müzik



2017

YAAli Ehl-i Deyişler

Doğaç Müzik



2016

Ki

Doğaç Müzik



2014

Süveyda

Doğaç Müzik



2012

Dolu

Doğaç Müzik



2010

Leyla Nefesi

Seyhan Müzik



2007

Adı Karanfil

Seyhan Müzik



2005

Kilit

Seyhan Müzik Prodüksiyon



2004

Hoşgeldin

Seyhan Müzik Prodüksiyon



2002

Turna Sesi

Seyhan Müzik



2000

Aklıma Düştü Gözlerin

Esen Müzik



1997

Hüseyin Turan, Kirvem

Esen Müzik