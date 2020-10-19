Hüseyin Üneş koronavirüs mü oldu? | Hüseyin Üneş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Üneş’in Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

HÜSEYİN ÜNEŞ KİMDİR?

Hüseyin Üneş, 02 Şubat 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da devam ettirdi. Üniversite eğitimini ise İstanbul Maltepe Üniversitesi- İletişim Fakültesinde tamamladı. Hüseyin Üneş, ticari serüvenine 1998’de 18 yaşında inşaat ve petrol sektöründe faaliyet gösteren Teknosan İnşaat A.Ş yönetim kurulu başkanı olarak başlamış ve 2012’ye kadar bu görevini devam ettirmiştir.

2013 yılında Gölyurt İnşaat Enerji A.Ş’yi kurmuştur. 2014 Kargı Baz Metal A.Ş yönetim kurulu başkanlığı, 2014 Anatolia Maden A.Ş yönetim kurulu üyeliği, 2017 Pozitif Polimetal Bakır İşletmeleri A.Ş yönetim kurulu başkanlığı görevlerini halen sürdürmektedir.

Spora ve özellikle futbola olan tutkusu, onu 2015 yılında Erzurum B.B Spor’da dış ilişkiler sorumlusu sıfatı ile yönetime girmesine sebep olmuştur. Hüseyin Üneş evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.