Huseyin Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Yildiz 24 Nisan 1997 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Yıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Yildiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Yildiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Yildiz'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huseyin Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Ofspor

15 Ağu 2018 yılında Erbaaspor

11 Ekim 2019 yılında Arhavi Spor

10 Ağu 2021 yılında GAK FK

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Huseyin Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Yildiz şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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