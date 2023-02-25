Huseyn Mursalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyn Mursalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyn Mursalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyn Mursalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyn Mursalov 12 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyn Mürsəlov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyn Mursalov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyn Mursalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Huseyn Mursalov'nin FK Qabala ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Huseyn Mursalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyn Mursalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huseyn Mursalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyn Mursalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Huseyn Mursalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyn Mursalov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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