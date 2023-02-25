Huseynali Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseynali Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseynali Quliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseynali Quliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseynali Quliyev 11 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Hüseynəli Rəhman oğlu Quliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseynali Quliyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Huseynali Quliyev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Huseynali Quliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseynali Quliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huseynali Quliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseynali Quliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sumqayıt

5 Şubat 2022 yılında FK Sabail

Huseynali Quliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseynali Quliyev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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