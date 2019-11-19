Husiler, Kızıldeniz’de 3 gemiye el koydu

Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" adlı geminin de bulunduğu 3 gemiye el koydu.

Yemen'de Husiler, Ukban Adası'nın 3 mil açığında üç gemiye el koydu. Gemilerden birinin Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" adlı geminin olduğu ifade edilirken, el konan 3 geminin de Salif limanına çekildiği aktarıldı. Husiler, yakalanan gemilerin mürettebatının Uluslararası Kanal 16'daki çağrılarına cevap vermediklerini iddia etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Turki El Maliki, Husilerin el koyduğu Suudi Arabistan'a ait geminin Kızıldeniz'de Güney Koreli bir sondaj gemisini çektiğini ifade etti. Maliki, gemide bulunan mürettebat sayısına ilişkin açıklamada bulunmadı. Turki El Maliki, gemilere el konmasının dünya ticareti ve navigasyon özgürlüğüne yönelik bir "terör saldırısı" olduğunu ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kim In-chul el konan gemide 2 Güney Kore vatandaşının bulunduğunu ifade ederek, "El konan gemilerde bulunan Güney Koreli mürettebattın sağlık durumları iyi. Aileleri bilgilendirildi" dedi.

Kaynak: İHA