Husilerden Necran askeri hava alanına füze saldırı iddiası: “Onlarca ölü”

Yemen'den meşru hükümete karşı savaşan Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatı kesimine bulunan Necran askeri hava alanına insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini ve onlarca kişiyi öldürdüklerini iddia etti.

Husisi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari bir basın açıklaması yaparak, "Füze güçleri Suudi Arabistan'ın Necran askeri barakalarına Bedr sınıfı bir balistik fırlattı. Füze kesinlikle hedefine ulaştı ve onlarca kişi öldü ve yaralandı. Olay Suudi ordusunda büyük paniğe yol açtı" dedi. Yahya Sari yaralıların Necran hastanelerine kaldırıldığını söylerine ekledi. Suudi yetkililer füze saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Husilerin açıklaması, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu tarafından Husilerin hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için bir seri saldırı sonrası geldi.

Bu arada, Husi hareketinin Suudi Arabistan şehirlerindeki askeri üsler, enerji santralleri, hava alanlarına yönelik insansız hava saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA