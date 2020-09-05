Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterchefDakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldüA Milli Futbol Takımı Sırbistan maçına çok farklı bir kadro ile çıkacakEker Kadın Yelken Takımı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasını kazandıTürkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi!KKTC'ye gidecek olanlar dikkat! Tüm yolcular 7 gün karantinaya alınacakKanada’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 9 bin 189’a çıktıAnkaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldü

Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldü

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde iki adet İHA düşürüldü.Açıklamada, "Yemen ordusunun Hudeyde vilayetinin güneyindeki Dureyhimi kenti semalarında iki İHA tespit ederek düşürdüğü" ifade edildi.

Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldü

HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, Hudeyde vilayetinde İran destekli Husilere ait iki adet insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde iki adet İHA düşürüldü.

Yapılan açıklamada,

"Yemen ordusunun Hudeyde vilayetinin güneyindeki Dureyhimi kenti semalarında iki İHA tespit ederek düşürdüğü"

ifade edildi.

İHA'lardan birisinin keşif amaçlı olduğu, diğerinin ise Husi milislerine mühimmat taşıdığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT