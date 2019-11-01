Husilerin askeri sözcüsü: ABD’ye ait İHA düşürüldü
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin bu sabah Suudi Arabistan sınırında, istihbarat bilgisi toplayan ABD'ye ait ScanEagle tipi bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin bu sabah Suudi Arabistan sınırında, istihbarat bilgisi toplayan ABD'ye ait ScanEagle tipi bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
Kaynak: DHA
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