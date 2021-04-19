Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Hüsnü Bayramoğlu hangi cemaatten? soruları, vatandaşlar tarafından en sık arananlar listesinde yerini aldı. Bakan Soylu ve Diyanet Başkanı Erbaş gibi birçok ismin, Bayramoğlu'nun vefatından duydukları üzüntüyü dile getirmesi üzerine merak edilen soruların cevabı haberimizde...

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Hüsnü Bayramoğlu, 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde, 86 yaşında, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU HANGİ CEMAATTEN?

Hüsnü Bayramoğlu, Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi olarak bilinen ve Said Nursi'nin öğretilerini yayan İslâmî harekete mensuptu.

Nurcular, İtikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî İslâm'a bağlıdırlar. Nur Cemaatinin temel faaliyeti Risale-i Nur'ların okunması, anlaşılmaya çalışılması ve insanlara ulaştırılmasıdır.

Bayramoğlu'nun vefatı, siyasi camiada büyük hüzünle karşılandı.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu...



Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) April 18, 2021