Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam...
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
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