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  3. Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı

Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı

Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam...

Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı

Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi


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