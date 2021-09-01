Hüsnü Mutlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arsına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

HÜSNÜ MUTLU KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Hüsnü Mutlu, Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörüdür.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Kaç yaşında öldüğüyle ile ilgili bir bilgi bulunmayan Hüsnü Mutlu, koronavirüsten hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’da sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı olan kişilere ‘kobay’ diye hitap eden Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Mutlu, 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur.”