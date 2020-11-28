Türk klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alıyor. Müzik dünyasından birçok isme klarnetiyle katkıda bulunmuş olan Hüsnü Şenlendirici, alanında en iyilerinden birisi olarak nitelendiriliyor. 9 yıllık aranın ardından yeniden izleyicilerle buluşan İbo Show'un 3. bölümünde konuk olarak katılan Hüsnü Şenlendirici, internette en çok aranan isimlerin başında geldi. Bizde, bu haberimizde Hüsnü Şenlendirici ve hayatı hakkında detaylı bilgileri sizlere sunduk. Peki, Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki ilişkisi | İşte detaylar...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

12 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Hüsnü Şenlendirici, 44 yaşındadır. Roman asıllı ünlü müzisyen, İzmir Bergama'da doğmuştur. 2000 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk müzik piyasasının önde gelen isimlerinden birisi olmuştur.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki “Magnetic Band” grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil eder. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çalar ve birlikte turneye çıkarlar. Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam eder. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik eder.

Bunlardan bazıları, Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede gibi isimler.

Albümleri

Brooklyn Funk Essentials / In The Buzzbag (1998)

Laço Tayfa / Bergama Gaydası (2000)

Laço Tayfa / Hicaz Dolap (2002)

Hüsn-ü Klarnet (2005)

Sunset Lounge EMI Arabia (2006)

Taksim Trio (2007)

Hüsnü Şenlendirici ve Trio Chios / Ege'nin İki Yanı (2010)

Hüsn-ü Hicaz (27 Ekim 2011)

Taksim Trio 2 (11.04.2013)

Hüsn-ü Avare (27 Kasım 2015)

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ VE DENİZ SEKİ İLİŞKİSİ

Deniz Seki 2006-2009 tarihleri arasında evli ve 2 çocuk babası klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile aşk yaşadı. Hüsnü Şenlendirici'nin eşi nazire Şenlendirici yasak aşkı öğrenince kameralar önünde Deniz Seki'ye şöyle hakaret etti: ”Yuvamı yıktı, onu metres yapacağım. Hüsnü'den asla boşanmayacağım. Allah onun belasını verecek, ben de izleyeceğim.” O dönem bu söylemlere aldırmayan ikili birçok kez el ele görüntülenmişti. İkili bir dönem aynı evde yaşamış ve Hüsnü Şenlendirici'nin eşi tarafından birçok kez basılmıştı. Deniz Seki, 2009 yılında gözaltına alınana dek, ikili arasındaki ilişki devam etti.