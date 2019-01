Hüsnü Şenlendirici’den müzik ziyafeti

Sevilen ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Bozüyüklü hayranlarına müzik ziyafeti vererek unutulmaz bir gece yaşattı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Şenlendirici, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sevenleri ile bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen konser programı yoğun ilgi görürken Şenlendirici hayranlarını zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman da coşturdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen programda salonu tamamen dolduran izleyiciler sevdikleri müzikleri bir kez de Şenlendirici'nin klarnetinden dinleyerek ona eşlik etti. Konser programının son bölümünde sahneye gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kısa bir konuşma yaparak "Tabiri caizse bir sanatçı için tam anlamıyla kullanmış olduğu o enstrümanı konuşturuyor derler ya işte Hüsnü Bey de klarnetini konuşturuyor. Ben tam bir sanat müziği aşığıyım, diyebilirim. Yolculuk yaparken ve her yere giderken Türk Sanat Müziği dinleyerek giderim. Bozüyük'te halk müziğinin gelişmesinde özellikle hocalarımız ve bugün bu organizasyonun düzenlenmesine çok büyük destek veren Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Özen kardeşim bizleri bu müzik ziyafetiyle buluşturdu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bozüyük'te sanatın gelişmesi çok önemli. Bizler bu noktada çocuklarımıza her alanda iyi yetişsinler diye eğitime çok büyük destek veriyoruz. Allah nasip ederse 2019'dan sonraki yeni dönemde ilk projelerimizden bir tanesi de Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol anlaşmasıyla bir çok okulda farklı enstrümanlar çocuklarımıza öğretilecek. Bir okulda keman, bir okulda bağlama, bir okulda saz ve olması gerektiği gibi piyanoya varıncaya kadar her okulda farklı sınıflar açılarak, o çocukların müziğe sevgisini ve aynı zamanda saygı çerçevesi içerisinde birlik beraberliği aşılamayı hedefliyoruz. Bu akşam buraya kadar geldiniz bizleri yalnız bırakmadınız ve Hüsnü Bey'i alkışlayarak onu da mutlu ettiğinizi düşünerek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. Konuşmasının ardından günün anısına Hüsnü Şenlendirici'ye Metristepe tablosu takdim eden Başkan Bakıcı program sunucusuna da plaket takdim etti.

Konser programını Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, TSO Başkanı ve Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam ile birlikte çok sayıda sanatsever izledi.

Kaynak: İHA