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Hüsnühâl ne demek, TDK'ya göre Hüsnühâl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsnühâl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüsnühâl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüsnühâl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüsnühâl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüsnühâl ne demek, TDK'ya göre Hüsnühâl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnühâl ne demek? Hüsnühâl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnühâl kelimesi. Peki hüsnühâl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnühâl nedir, hüsnühâl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HÜSNÜHÂL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnühâl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüsnühâl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnühâl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi hâl

HÜSNÜHÂL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hüsnühâl kâğıdı

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