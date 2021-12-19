Hüsnükuruntu ne demek, TDK'ya göre Hüsnükuruntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnükuruntu ne demek? Hüsnükuruntu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnükuruntu kelimesi. Peki hüsnükuruntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnükuruntu nedir, hüsnükuruntu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜSNÜKURUNTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnükuruntu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hüsnükuruntu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnükuruntu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma



HÜSNÜKURUNTU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O senin hüsnükuruntun.

