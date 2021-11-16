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Hüsnüniyet ne demek, TDK'ya göre Hüsnüniyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsnüniyet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüsnüniyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüsnüniyet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüsnüniyet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüsnüniyet ne demek, TDK'ya göre Hüsnüniyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnüniyet ne demek? Hüsnüniyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnüniyet kelimesi. Peki hüsnüniyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnüniyet nedir, hüsnüniyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÜSNÜNİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnüniyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüsnüniyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnüniyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi niyet

HÜSNÜNİYET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fakat Müfit'te buna inanacak kadar hüsnüniyet kalmamıştı.

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