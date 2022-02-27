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Hüsnüteveccüh ne demek, TDK'ya göre Hüsnüteveccüh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsnüteveccüh kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüsnüteveccüh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüsnüteveccüh nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüsnüteveccüh kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüsnüteveccüh ne demek, TDK'ya göre Hüsnüteveccüh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnüteveccüh ne demek? Hüsnüteveccüh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnüteveccüh kelimesi. Peki hüsnüteveccüh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnüteveccüh nedir, hüsnüteveccüh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÜSNÜTEVECCÜH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnüteveccüh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüsnüteveccüh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnüteveccüh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

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