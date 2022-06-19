Hüsnüzan ne demek, TDK'ya göre Hüsnüzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnüzan ne demek? Hüsnüzan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnüzan kelimesi. Peki hüsnüzan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnüzan nedir, hüsnüzan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜSNÜZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnüzan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hüsnüzan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnüzan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi niyet



HÜSNÜZAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hüsnüzan etmek

