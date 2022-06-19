Hüsnüzan ne demek, TDK'ya göre Hüsnüzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?Davutoğlu aday mı olacak? Açık açık itiraf etti: "Yani iddiamız bu""Halil değil mi o?" sorusuyla hafızalara kazınan Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin son hali olay oldu! Yıllar içindeki değişimi görenlerin aklını başından aldı!Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!Tozlu Yaka dizisi konusu nedir? Tozlu Yaka oyuncuları kimler?18 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Haziran 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıBir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya aylar sonra ortaya çıktı! Son halini gören gözlerine inanamadı!Adana, Kozan'da yaşlı kadını darp ettiği iddia edilen kişinin savunması pes dedirtti! "Bana tükürürken..."
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hüsnüzan ne demek, TDK'ya göre Hüsnüzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsnüzan ne demek, TDK'ya göre Hüsnüzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsnüzan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüsnüzan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüsnüzan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüsnüzan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüsnüzan ne demek, TDK'ya göre Hüsnüzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnüzan ne demek? Hüsnüzan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnüzan kelimesi. Peki hüsnüzan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnüzan nedir, hüsnüzan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HÜSNÜZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnüzan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüsnüzan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnüzan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi niyet

HÜSNÜZAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hüsnüzan etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT