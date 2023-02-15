Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Carneil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Carneil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Carneil 9 Mayıs 2003 tarihinde Mazar-i-Sharif şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç,Afganistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı حسین کارنیل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Carneil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Hussein Carneil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Hussein Carneil'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hussein Carneil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hussein Carneil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hussein Carneil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Carneil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IFK U19

15 Mart 2022 yılında IFK Göteborg

Hussein Carneil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Carneil şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hussein Carneil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trollhättans FK (01/2010-11/2014), Skoftebyns IF (11/2014-08/2019), IFK Göteborg (08/2019-)

İsveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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