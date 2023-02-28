Hussein El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein El Sayed 18 Eylül 1991 tarihinde Maghagha şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسين السيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein El Sayed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hussein El Sayed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hussein El Sayed'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hussein El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında El Makasa

20 Temmuz 2014 yılında El Ahly

30 Ocak 2018 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2019 yılında El Ahly

31 Ocak 2020 yılında CS Sfaxien

30 Eylül 2020 yılında El Ahly

15 Ekim 2020 yılında Gaish

28 Ocak 2021 yılında Ismaily

31 Ağustos 2021 yılında Gaish

29 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

13 Eylül 2022 yılında El Masry

Hussein El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein El Sayed şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Hussein El Sayed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 24 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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