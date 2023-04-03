Hussein El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hussein El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hussein El Sayed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.