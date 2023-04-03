Hussein El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hussein El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hussein El Sayed 27 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسين السيد şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hussein El Sayed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hussein El Sayed'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hussein El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hussein El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Wahda Reserve
Hussein El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hussein El Sayed şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.