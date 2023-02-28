Hussein El Shahat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein El Shahat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein El Shahat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein El Shahat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein El Shahat 21 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسين الشحات şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein El Shahat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hussein El Shahat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hussein El Shahat'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hussein El Shahat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein El Shahat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hussein El Shahat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein El Shahat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2014 yılında El Makasa

8 Ocak 2018 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2018 yılında El Makasa

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

6 Ocak 2019 yılında El Ahly

Hussein El Shahat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein El Shahat şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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